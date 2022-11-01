THY yönetimi ve THY Spor Kulübü yöneticileri ile oyuncuları yemekte bir araya geldi
Türk Hava Yolları yönetimi, Misli.com Sultanlar Ligi ve Avrupa kupası maratonu öncesi voleybol takımıyla yemekte buluştu.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin genel yönetim binası VIP salonunda düzenlenen yemeğe THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, Basın Müşaviri Yahya Üstün, Eğitim Başkanı Kübra Filikçi, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Mehtap Özlem Salihoğlu, İştirakler Başkanı Ayşegül Denli, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdür Yardımcısı Ali Emre Yıldırım, Kulüp Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, oyuncular ve teknik kadro katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında bir numaraysa, sporda da bir numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Başarıya ulaşmamızda en büyük etken de markamızı yüceltme konusundaki motivasyonumuz ve adanmışlığımızdır." ifadelerini kullandı.
Yemek sonunda takım kaptanı Şeyma Ercan takım adına Bolat'a üzerinde tüm oyuncuların imzalarının bulunduğu voleybol topu takdim etti.
THY yönetimi tarafından da oyunculara ve teknik ekibe hediyeler verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.