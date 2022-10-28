Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.
Top kapma çalışması ve yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.