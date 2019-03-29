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Spor, Futbol

Galatasaray'dan futbol takımına 75 milyon lira ödeme

Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Hilmi Sever   | 29.03.2019
Galatasaray'dan futbol takımına 75 milyon lira ödeme

Istanbul

Galatasaray Kulübü, futbol takımına 75 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon lira ödenerek, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve ulusal kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.


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