Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncelikli bilet satışları başladı

Ceren Aydınonat
23 Nisan 2026•Güncelleme: 23 Nisan 2026
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.
Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
Premium: 55 bin lira
Delux: 54 bin lira
Lux: 52 bin lira
Classic: 50 bin lira
1. Kategori: 35 bin lira
2. Kategori: 30 bin lira
3. Kategori: 27 bin 500 lira
4. Kategori: 25 bin lira
5. Kategori: 22 bin 500 lira
6. Kategori: 20 bin lira
7. Kategori: 19 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 750 lira
11. Kategori: 2 bin 500 lira