Galatasaray deplasmanda 3 maç sonra kazandı

Fotoğraf:AA/Mustafa Çiftçi

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran konuk takım, pozisyon üretmekte zorlandı.

Maçın büyük bölümünde iki takım da skoru değiştiremezken Galatasaray 87. dakikada Ryan Donk'un golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skoru koruyan sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrıldı.

Bu skorla ligdeki 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 18'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Antalyaspor ise ligde 3. kez mağlup oldu ve 13 puanda kaldı.

Deplasmanda 3 maç sonra galip

Galatasaray, deplasmanda 3 resmi maçın ardından galip geldi.

Süper Lig'de dış sahada Trabzonspor ve Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahada Porto'ya yenilen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u yenerek deplasmandaki kötü gidişi sonlandırdı.

Terim'den mecburi hamle

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunma oyuncusu Maicon Roque ile defansif orta saha oyuncusu Ryan Donk'u forvette oynattı.

Kadrodaki tek santrfor Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Fatih Terim, defansif oyuncularıyla gol aramak zorunda kaldı.

Fatih Terim, Sinan Gümüş'ün tek forvet başladığı müsabakada, 76. dakikada Maicon, 85. dakikada ise Donk'u sahaya sürdü. İki futbolcuyu da ileri uçta görevlendiren Terim, bu hamlesinin karşılığını aldı.

Mücadeledeki tek golü 87. dakikada Donk kaydetti ve sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getirdi.

VAR penaltı iptal ettirdi

Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle iptal edildi.

Mücadelenin 44. dakikasında sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında hakem Cüneyt Çakır, Antalyasporlu Aly Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Çakır, daha sonra VAR sisteminden pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararından vazgeçti.

Donk'un ligde ilk golü

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Ryan Donk, sarı-kırmızılı formayla Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol attı.

2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk kez fileleri Antalyaspor karşısında havalandırdı.