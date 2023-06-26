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Spor, Futbol

Galatasaray'ın ilk etap kamp programı belli oldu

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde ilk etap kamp programı açıklandı.

Hilmi Sever  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Galatasaray'ın ilk etap kamp programı belli oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın Avusturya'da yapacağı birinci etap hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.

Açıklamada takımın, 8 Temmuz Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine hareket edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız Graz'dan kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak."

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı (TSİ) şu şekilde:

10 Temmuz Pazartesi

20.30 Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)

14 Temmuz Cuma

20.30 FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)

18 Temmuz Salı

20.00 Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)



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