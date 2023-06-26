Galatasaray'ın ilk etap kamp programı belli oldu

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın Avusturya'da yapacağı birinci etap hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.
Açıklamada takımın, 8 Temmuz Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine hareket edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız Graz'dan kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak."
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı (TSİ) şu şekilde:
10 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)
14 Temmuz Cuma
20.30 FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)
18 Temmuz Salı
20.00 Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.