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Spor

Galatasaray, Ankaraspor'dan İlhami Sıraçhan Nas'ı transfer etti

Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhami Sıraçhan Nas'ı transfer etti.

Erkan Tiryaki  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Galatasaray, Ankaraspor'dan İlhami Sıraçhan Nas'ı transfer etti

Ankara

Ankaraspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon TFF 2. Lig'de 35 maçta forma giyip 5 gol kaydetti.

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