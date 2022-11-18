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Spor

Formula 1'de sıradaki durak Birleşik Arap Emirlikleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel   | 18.11.2022
Formula 1'de sıradaki durak Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yaklaşık 5.3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. 58 turluk yarış ise 20 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'de başlayacak.

Pilotlar klasmanında Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen, şampiyonluğu daha önce garantiledi.

Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ile George Russell (Mercedes) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 290

3. Sergio Perez (Meksika): 290

4. George Russell (Büyük Britanya): 265

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

Takımlar

1. Red Bull: 719

2. Ferrari: 524

3. Mercedes: 505

4. Alpine: 167

5. McLaren: 148

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