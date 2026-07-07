Bakan Çiftçi'den NATO Zirvesi kapsamında görevli emniyet personeline ilişkin paylaşım İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında emniyet teşkilatının, büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında olduğunu belirtti.