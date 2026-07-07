Bakan Fidan, NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na iştirak etti.