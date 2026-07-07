Bakan Fidan, NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Büşranur Keskinkılıç
07 Temmuz 2026•Güncelleme: 07 Temmuz 2026
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ANKARA
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Bakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na iştirak etti.