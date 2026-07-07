2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin çeyrek finale çıktı

[1/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[2/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Enzo Fernandez (24) gol attı.

[3/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada Arjantin'den Lisandro Martinez (solda) de forma giydi.

[4/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi (10) gol sevinci yaşadı.

[5/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Enzo Fernandez (24) gol attı.

[6/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Enzo Fernandez (24) gol attı.

[7/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi (10) gol sevinci yaşadı.

[8/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantinli oyuncular gol sevinci yaşadı.

[9/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Enzo Fernandez (24) gol attı.

[10/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantinli oyuncular gol sevinci yaşadı.

[11/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantinli oyuncular gol sevinci yaşadı.

[12/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantinli oyuncular gol sevinci yaşadı.

[13/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[14/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[15/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi, rakibiyle mücadele etti.

[16/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[17/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[18/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[19/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[20/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[21/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[22/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[23/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin'den Lionel Messi gol sevinci yaşadı.

[24/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[25/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[26/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[27/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[28/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[29/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[30/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[31/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı oyuncular, Mostafa Ziko'nun (11) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[32/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantin'den Cristian Romero (13), mücadelede forma giydi.

[33/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantin'den Enzo Fernandez (24), mücadelede forma giydi.

[34/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantin'den Cristian Romero (13), mücadelede forma giydi.

[35/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantin'den Cristian Romero (13), mücadelede forma giydi.

[36/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Cristian Romero (13), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[37/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Cristian Romero (13), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[38/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi (10), rakibi ile mücadele etti.

[39/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Cristian Romero (13), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[40/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından, Arjantin takımı oyuncusu Rodrigo De Paul (7) tepki gösterdi.

[41/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada Mısır takımından Muhammed Salah (10) da forma giydi.

[42/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Enzo Fernandez (solda) rakibi Emam Ashour (sağda) ile mücadele etti.

[43/59] FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Rodrigo De Paul (7), bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[44/59] FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Enzo Fernandez, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[45/59] FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Lionel Messi, karşılaşmada forma giydi.

[46/59] FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Enzo Fernandez, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[47/59] FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Enzo Fernandez, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[48/59] FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Arjantinli Enzo Fernandez, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

[49/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[50/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[51/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[52/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[53/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[54/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[55/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[56/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[57/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[58/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.

[59/59] 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi, rakibi ile mücadele etti.