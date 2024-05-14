"Filenin Efeleri"nin İtalya kampı sona erdi
Antalya'da düzenlenecek 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalya kampı tamamlandı.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak Cavalese kentine giderek turnuvaya katılan "Filenin Efeleri"nin hazırlık kampı sona erdi.
Hazırlık turnuvasında oynadığı ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan milli takım, VNL hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
Milliler, Antalya'da 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.
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