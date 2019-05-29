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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika'yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Belçika'yı 3-1 yendi.

Emrah Oktay   | 29.05.2019
A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika'yı yendi

İstanbul

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Belçika'yı 3-1 yendi.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini 25-22 kaybeden ay-yıldızlı takım, sonraki setleri 25-14, 25-22 ve 25-21 alarak müsabakayı 3-1 kazandı.

Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup eden milliler, 1 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak.


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