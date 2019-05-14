Voleybolda 16 yıl sonra aynı heyecan
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, 16 yıl önce Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan ve ay-yıldızlı ekibin ikinci tamamladığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yine Türkiye'ye aldıklarını söyledi.
Ankara
Akif Üstündağ, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahibi olması, ligin statüsüne ilişkin eleştiriler ve geride kalan sezona ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli başarısının 2003 yılında Ankara Atatürk Spor Salonu'nda elde ettiği Avrupa ikinciliği olduğunu hatırlatan Üstündağ, "Bugüne kadar o kategoride ülkemizde hiç organizasyon yapılmadı. Final oynadığımız organizasyondan 16 yıl sonra yine Kadınlar Avrupa Şampiyonasını Türkiye'ye aldık. Grup maçları, yarı final ve finaller başkentte oynanacak." diye konuştu.
Başkent Voleybol Salonu'nun kapasitesinin 7 bin kişi olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Organizasyonu salonumuzda yapmayı planlıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı konuyla ilgili bilgilendirdiğimizde 'Bu salon yeterli olmaz. Ben de voleybolu çok seviyorum ve organizasyonu takip edeceğim' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da organizasyonun yapılacağı yer Ankara Spor Salonu olarak değişti." ifadelerini kullandı.
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na basketbol salonunu voleybola tahsis ettiği için teşekkür eden Üstündağ, şunları söyledi:
"Bu tür organizasyonlar, devletin en üst organlarının garantörlüğünde gerçekleşiyor. Türkiye bu konuda en üst düzeyi garantiliyor. Mükemmel şekilde yerine getireceğinin garantisini veriyor. Türkiye'ye, Türk voleyboluna, sporuna yakışır bir organizasyon yapacağız. Takım sporlarında madalya çok zor ama biz bunu hem kulüpler hem milli takım bazında başarıyoruz. Hedefimiz Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlar. Hayallerimiz hedeflerimiz bunlar. Ev sahibi olmasak da her organizasyonda kürsü bekliyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olduk."
CEV'den gelen yazı
Akif Üstündağ, erkek ve kadın liglerinde play-off heyecanı öncesinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan (CEV) gurur verici bir yazı aldıklarını söyledi.
Efeler ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun sonuçlandığını hatırlatan Üstündağ, "Efeler Ligi'nde sezon Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise VakıfBank’ın şampiyonluğuyla bitti. Liglerdeki 2 final de 5 maça uzadı. İzmir ve İstanbul'da oynanan bu maçlardaki seyirci sayısı da bizi çok mutlu etti. Maçlara giremeyen voleybolseverler vardı." dedi.
Şampiyonluk müsabakaları oynanmadan 1 gün önce CEV’den kendilerine ulaşan yazı nedeniyle büyük gurur yaşadıklarını dile getiren Üstündağ, "Yazı, Avrupa ve dünyada çok önemli bir lig olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyordu. CEV, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin Avrupa'da birinci, Efeler Ligi'nin de dördüncü sırada yer aldığını bildirdi. Bu bizi çok gururlandırdı." diye konuştu.
Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada söz sahibi olduğuna vurgu yapan Üstündağ, "Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu ülkelerden voleybolcular bugün Türkiye'de oynuyor. Kulüplerimizin bu işe ne kadar ciddi, planlı, programlı baktıklarını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Lig statüsü eleştirilerine cevap
Akif Üstündağ, play-off statüsüne ilişkin eleştirilere dair "federasyonun tek başına karar alıp uygulamadığını kulüplerin karar sürecinde etkili olduğunu" söyledi.
Kendisinin 40 yıldır içinde olduğu voleybolun Türkiye'de 100 yıldır oynandığını ve federasyonun da 60. yılını kutladığını aktaran Üstündağ, "Statüleri, kararları tek başına alıp, uygulayan bir anlayışımız yok. " dedi.
Efeler Ligi'nin birinci etabını önemli miktarda puan toplayarak ilk sırada bitiren ancak play-off mücadelesi sonucunda sezonu 4. tamamlayan Halkbank'a şampiyonlar ligine gitme hakkı verdiklerini belirten Üstündağ, şöyle devam etti:
"Halkbank, lig etabını lider bitirdiği için şampiyonlar ligine gidecek. Ligi birinci bitirdi, play-off mücadelesi sonunda şampiyon da olabilirdi. Ligi 5. bitiren Fenerbahçe şampiyon oldu. Bu ligin çok üst düzey kalitede olduğunun kanıtı bu. Statünün başarıya katkısı var. Bu kararı alırken kulüplerin en yetkili organlarını topluyoruz. İstişarede bulunup ligi, geçmişini değerlendiriyoruz. Buradan doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Birlikte hareket edip kararları birlikte alıyoruz. Hiçbir kulüp statüden rahatsızım diyemez. Hakkı yok çünkü kararı birlikte aldık. Ligde heyecan hakemin sezonda ilk çaldığı düdükle başlayıp son düdüğüne kadar devam ediyor. Buna statünün katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe şampiyon oldu şampiyonlar ligine gidiyor. Halkbank lig etabını birinci bitirdiği için şampiyonlar ligine gidiyor. Eğer 3 takım gitseydi final oynayan Arkasspor da gidecekti."
Erkek ve kadın milli takımları arasındaki başarı farkı
Erkek Voleybol Mili Takımı'nda son 2 yılda ciddi değişime gittiklerinin altını çizen Üstündağ, "Hem kadın hem erkeklerde Avrupa ve dünyanın en genç takımlarına sahip olduk. Bizden sonra İtalya geliyor." dedi.
Voleybolun Türkiye'de çok ciddi bir sporcu havuzu ve altyapısının olduğunu ifade eden Üstündağ, "Her geçen gün erkekler de çok daha iyi noktalara gelecek. Ben bundan eminim. Kadın, erkek ayrımı olmaksızın tüm imkanları tüm şartları, her şeyi eşit yapıyoruz. Nerede yanlış, hata var, aynı noktaya gelinmesi için neler yapmalıyız, bunu düşünmeliyiz. Erkek ve kadın voleybolundaki başarı farkının nasıl giderileceğini düşünmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.
"Büyük havuz, planlı çalışma, altyapı"
Akif Üstündağ, Türkiye'nin kulüpler, lig ve milli takımlarını aynı anda dinamik tutmayı başaran tek ülke olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin dünya voleybolunda çok önemli yere sahip olduğuna dikkati çeken Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:
"Kulüplerini, ligini ve milli takımını dinamik tutan, iki kulvarda da en iyisini yapan tek ülkeyiz. Bundan daha büyük gurur kaynağı olamaz. Bugün voleybolda Çin, dünyada söz sahibi ama ligi nedir bilen var mı. Dinamikleri ayakta tutmak çok önemli. Onun için de büyük havuza sahip olmak, planlı, programlı çalışmak ve altyapı vazgeçilmezdir. Bugün bizim gibi altyapı yatırımı olan Avrupa ve dünyada kaç ülke vardır. Federasyon yönetiminde biz varız diye demiyorum, bizden sonra olacak ekiplerin de bunu devam ettireceğine, daha güzel, daha iyi işler yapacağına canıgönülden ve yürekten inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.