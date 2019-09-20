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Spor

Milli voleybolcular Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Emre Doğan   | 20.09.2019
Milli voleybolcular Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

Istanbul

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden A Milli Takım'ın oyuncularından Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın rüya takımına seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanan final maçında Sırbistan'a 3-2 yenilerek gümüş madalya alan ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, şampiyonanın rüya takımında yer aldı.

Eda Erdem Dündar, organizasyonun "En iyi orta oyuncusu", Simge Şebnem Aköz ise "En iyi libero" unvanlarına layık görüldü.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Rüya Takımı'nda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)

Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)

Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)

Libero: Simge Şebnem Aköz (Türkiye)

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