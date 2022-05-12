Dolar
15.40
Euro
15.97
Altın
1,822.89
ETH/USDT
1,942.30
BTC/USDT
28,520.00
BIST 100
2,390.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısının ardından TSK unsurları Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vuruyor
logo
Spor

Filede VakıfBank şampiyon oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz, Emre Doğan, Muhammed Boztepe   | 12.05.2022
Filede VakıfBank şampiyon oldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.

Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0.

Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bakan Kasapoğlu, VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı kutluyorum. Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor
Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Filede VakıfBank şampiyon oldu

VakıfBank'tan 1 milyar dolarlık yeni sendikasyon kredisi

Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek

Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek
Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak
VakıfBank-Fenerbahçe serisinde durum eşitlendi

VakıfBank-Fenerbahçe serisinde durum eşitlendi