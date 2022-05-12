Filede VakıfBank şampiyon oldu
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
İstanbul
Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, Bartsch-Hackley ve Guimaraes'in sayılarıyla maçın hemen başında 6-2 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Sarı-siyahlıların farkı 7 sayıya kadar çıkardığı (15-8) mücadelede konuk ekip, Vargas ve Fedorovtseva ile skoru 24-23'e getirse de Haak'ın son sözü söylediği ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.
Ev sahibi takımın 4-0'lık seriyle başladığı ikinci sette sarı-lacivertliler 7. sayıda beraberliği sağladı. Çekişmeye sahne olan bu bölümde Haak ve Guimaraes'in üst üste hatalarıyla Fenerbahçe Opet ilk kez maçta öne geçti: 14-15. 20'nci sayıda yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, ikinci seti de 25-20 alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı: 2-0.
Seyircisinin coşkulu desteğiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan VakıfBank, 7 sayılık (13-6) fark yakaladığı ve baştan sona domine ettiği üçüncü seti de 25-20 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Bakan Kasapoğlu, VakıfBank'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.
Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı kutluyorum. Sarı-siyahlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.