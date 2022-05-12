Dolar
15.40
Euro
15.97
Altın
1,822.89
ETH/USDT
1,942.30
BTC/USDT
28,520.00
BIST 100
2,390.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısının ardından TSK unsurları Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vuruyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023'te Türkiye'de yapılacak

Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023 yılında Türkiye'de düzenlenecek.

Muhammed Boztepe   | 12.05.2022
Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023'te Türkiye'de yapılacak

Ankara

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kick Boks Federasyonu (WAKO) Akdeniz Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantıda, 2023 Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nın Cumhuriyetin 100. Yılı'nda Türkiye'de yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Geçen yıl İtalya'da yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kurucu başkanlığına Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın, kurucu Genel Sekreterlik görevini de yine Türkiye Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tümay Ünal'ın üstlendigi WAKO Akdeniz Federasyonu, Akdeniz ülkeleri arasında Kick Boksun, ekosisteminin gelişmesini ve tabana yayılacak bir yapının oluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor
Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023'te Türkiye'de yapılacak

Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 2023'te Türkiye'de yapılacak