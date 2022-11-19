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Spor

Kadınlar voleybolda derbi heyecanı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide yarın Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek

Murat Kaya   | 19.11.2022
Kadınlar voleybolda derbi heyecanı

İstanbul

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 5 haftada yaptığı tüm maçları kazanan Galatasaray HDI Sigorta, kendisi gibi 15 puana sahip Eczacıbaşı Dynavit'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Üç galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Opet ise 9 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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