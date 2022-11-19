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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Anadolu Ajansı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu 2022 FIFA Dünya Kupası yarın ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak. AA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nı, 10 kişilik ekiple takip ediyor.

Hilmi Sever   | 19.11.2022
Anadolu Ajansı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fotoğraf: Erçin Ertürk - AA

Doha

18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek organizasyonda 32 takım, 8 grupta mücadele edecek. Katar'daki 8 statta futbol şöleni yaşanacak.

Dünya Kupası öncesinde birçok özel haberle Dünya Kupası'nın heyecanını abonelerine taşıyan Anadolu Ajansı (AA), kupa maçları süresince futbol şölenini abonelere ulaştırmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, daha önce oynanmış 21 Dünya Kupası'nın tarihçesinin yer aldığı haberlerin yanı sıra 8 gruptaki 32 takımın geniş tanıtımını, her maç öncesinde iki takım arasındaki rekabetin anlatıldığı haberleri, özel röportajları, maç takvimini, statları, Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarını ve notlarının yer aldığı dosya haberleri, Katar'dan tüm gelişmeleri ve 64 maçın detaylı haberlerini servis etti.

Anadolu Ajansı, Türkiye'den giden 10 kişilik ekiple organizasyonu takip ediyor.

Grup maçlarının tamamına akredite olan AA muhabirleri ve foto muhabirleri, müsabakaları yerinde takip edecek. Grup aşamasından sonraki tüm maçlarda da AA ekipleri görev alacak.

Dünya Kupası öncesi birçok özel haberi servis eden Anadolu Ajansı, kupa maçları süresince özel haberlerini sürdürecek. Ayrıca her günün maç programı grafikli şekilde verilecek.

Haberler 13 dilde yayınlanacak

AA'nın Dünya Kupası haberleri, İngilizce, Arapça, Farsça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Fransızca, İspanyolca, Rusça, Makedonca, Endonezce, Arnavutça, Kürtçe'nin Soranca ve Kurmanca dil gruplarından da tüm dünyaya servis edilecek.

Portekizli Cristiano Ronaldo, Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Karim Benzema gibi yıldızların sahne alacağı turnuva ile ilgili haberler, sosyal medyadan da farklı hashtaglerle paylaşılacak.

Şampiyona öncesi ve boyunca hazırlanan infografikler, kupa tarihi, GIF'ler, videolar, multimedya çalışmalar ile dolaşıma sokulacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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