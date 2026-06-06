Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı başladı

Bugün yapılacak açıklamalar ve ibra oylamalarının ardından genel kurul üyeleri, yarın başkanlık seçimi için sandığa gidecek.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul, açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimin ardından başladı.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin konuşmalarının ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Oturum başkanı Mosturoğlu oldu

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Sadettin Saran ve başkan adaylarından hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, başkanlık divanını yönetmesi için Şekip Mosturoğlu'nu aday gösterdi.

Yapılan oylama sonrasında Şekip Mosturoğlu, heyetiyle birlikte genel kurulu yönetti.

Mali yönden ibra oylara sunulacak

Toplantıda 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki Ali Koç dönemi ve 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 arasındaki Sadettin Saran döneminin faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okunacak.

Raporlar, daha sonra üyelerin ibrasına sunulacak.

Başkan yarın belli olacak

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi yarın yapılacak.

Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını açıklayacak.

İki başkan adayı

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede iki aday yarışacak.

Eski başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün 35. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Yüksek katılım bekleniyor

Seçimli olağanüstü genel kurulda yüksek katılım bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üye oy kullanmıştı.

Genel kurula 15 dakika ara verildi

Başkan adayı Hakan Safi'nin stada gelmesi üzerine tribünlerde başlayan tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurula 15 dakika ara verdi.

Safi'yi destekleyen genel kurul üyelerinin tezahüratlarına karşılık olarak Aziz Yıldırım destekçileri de Yıldırım lehine bağırmaya başladı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin'in denetim kurulu raporlarını okuduğu sırada yapılan karşılıklı tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, üyeleri önce uyardı, sonrasında toplantıya ara verdi.

15 dakikalık aranın ardından genel kurul, denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti.

Fenerbahçe'nin borcu 26 milyar 202 milyon lira

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.