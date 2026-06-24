Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Amara Diouf, 15 yaşında sırtına geçirdiği Senegal Milli Takım formasıyla 2 maçta görev yaptı.

Amara Diouf'un kendisine güveni tam

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli milli futbolcu Amara Diouf, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Senegal ekibi Generation Foot'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Diouf, "Bana güvenlerini sahaya yansıtacağım, ondan hiç şüphem yok. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bana gösterdiğiniz o güveni ve taraftarın sevgisini boşa çıkarmayacağım. Fenerbahçe formasını ilk giydiğimde çok duygulandım. Herkesin hayali Fenerbahçe gibi büyük bir takımda olmak. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Senegal'in efsane oyuncusu Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Amara Diouf, "Sadio Mane, Senegal'deki bütün genç futbolcuların olmak istediği isim. Mane'nin geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Sadio Mane'nin yerine oyuna girdiğimdeki duyguları tarif edemem, o an çok duygulanmıştım. Çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Bana bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

Forvet hattında her yerde oynayabildiğini vurgulayan Senegalli futbolcu, "Buradaki atmosferi gördüm. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Böyle bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de çok Senegalli oyuncu oynadı. Ben de onların yaptıklarının üzerine eklemek istiyorum. Fiziğim, tekniğim ve patlayıcı gücüm ön plana çıkıyor. Bir an önce sahada olmak için heyecanlıyım. İnşallah takımıma yardım edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'a inanıyor

Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, yeni transfer Amara Diouf'un potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

FB TV'de yayınlanan "Güncel" programına katılan Çetin, sarı-lacivertli kulübün renklerine bağladığı Amara Diouf hakkında açıklamalarda bulundu.

Diouf'un önemli bir genç oyuncu olduğunu kaydeden Çetin, "Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu, sonrasında da futbol şube sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Geçgel beylere çok teşekkür ederim. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Pape Gueye'ye de çok teşekkür ederim. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem de fiziksel özellikleriyle oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Biz Amara'ya çok büyük destek vereceğiz. Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak. Özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

Diouf'un geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun altını çizen Oğuz Çetin, şöyle konuştu:

“Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün bu projenin içerisinde Amara'nın rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun yanında yer alarak, güven vererek, öz güvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. O da bu süreçte bireysel çalışmalarını ve rehabilitasyonunu sürdürecek. Bu kadar güzel ve etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum. Amara'yı öne atmayacağız. Onu çok iyi hazırlayıp getireceğiz. Rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı yavaş yavaş sahalarda görmeye başlayacağız. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibarıyla yer almaya başlayacak.”

Çetin, genç oyuncuların sabırla çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "İster altyapımızdaki oyuncular olsun, ister Amara Diouf gibi oyuncular olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 2026-2027 sezonunda hedefimizin bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zamanla takıma adaptasyonunu sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.