Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında dördüncü kez bu görevi üstlenecek.

Fenerbahçe'de dördüncü İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında dördüncü kez bu görevi üstlenecek.

İsmail Kartal, 2014-2015, 2021-2022 (yarım sezon) ve 2023-2024 sezonlarında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

⁠İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki üç döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 282 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 121 gol gördü.

Kartal yönetiminde Süper Lig'de 2014-2015 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı ve sezonu tek kupayla tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamlarken 99 puan topladığı 2023-2024 sezonunu da Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. basamakta bitirdi.

Fenerbahçe'de 10 yıl forma giydi

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 1983-1993 yıllarında olmak üzere 10 yıl forma giydi.

Kartal, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw'ün yardımcısı olarak A takımda görev aldı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman'ın, 2013-2014'te ise Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Kartal, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den sonra Konyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor'da görev yaptı.

Deneyimli teknik adam, 2025 yılının ocak ayında İran ekibi Persepolis'in başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.