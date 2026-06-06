ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan hasret sona erecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda K Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan hasret sona erecek.

Portekiz, Özbekistan ve Kolombiya'nın bulunduğu K Grubu'nda yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nu 22 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına geçiş yaptı.

Grup aşamasını lider bitiren Senegal doğrudan Dünya Kupası vizesi alırken, Kongo, en iyi grup ikincileri arasındaki mücadelesini sürdürdü.

FIFA Dünya Kupası 2026 Play-Off Turnuvası A Grubu finalinde, Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ettikten sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

Afrika temsilcisi, FIFA dünya sıralamasında 46. sırada bulunuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Kongo-Sudan: 1-0

Togo-Kongo: 0-1

Kongo-Senegal: 2-3

Güney Sudan-Kongo: 1-4

Moritanya-Kongo: 0-2

Kongo-Güney Sudan: 1-0

Kongo-Togo: 1-0

Senegal-Kongo: 1-1

Sudan-Kongo: 1-0

Kongo-Moritanya: 2-0

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nda puan durumu:

Sıra Takım O G B M AG YG AV Puan 1 Senegal 10 7 3 0 22 3 +19 24 2 D. Kongo Cum. 10 7 1 2 15 6 +9 22 3 Sudan 10 3 4 3 8 6 +2 13 4 Togo 10 1 5 4 5 10 -5 8 5 Moritanya 10 1 4 5 4 13 -9 7 6 Güney Sudan 10 0 5 5 3 19 -16 5

Afrika elemeleri play-off aşaması

Afrika elemelerindeki grubunu ikinci sırada tamamlayan Kongo, kıta içi play-off turuna katıldı.

Yarı Final: Kongo-Kamerun: 1-0

Final: Kongo-Nijerya: 1-1 (Penaltılarla 4-3)

Bu galibiyetle Kongo, kıtalararası play-off'a katılma hakkı kazandı. Afrika kıtasını temsilen katıldığı bu son aşamada Kongo, turnuva biletini Jamaika karşısında aldı. Rakibini 1-0 yenen Kongo, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Öne çıkan oyuncuları

İngiltere Premier Lig ekipleriden Newcastle United forması giyen forvet oyuncusu Yoane Wissa ile bir dönem Galatasaray ve Bursaspor formalarını da giyen ve kariyerine İspanya LaLiga ekibi Real Betis'de sürdüren golcü oyuncu Cedric Bakambu, takımın en önemli golcüleri oyuncuları arasında yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Sebastien Desabre'nin yaptığı takımda öne çıkan diğer oyuncular arasında Chancel Mbemba ve Arthur Masuaku da bulunuyor.

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Meshack Elia da kadroda yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Kongo'nun yarım yüzyılı aşkın süredir süren bekleyiş, 23. Dünya Kupası ile sona erecek.

Dünya Kupası'na 1974'ten beri geri dönmeyi hedefleyen Kongo, turnuvada 2. kez mücadele edecek.

1997 yılına kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zaire olarak biliniyordu ve ülke ilk Dünya Kupası'na bu isimle katıldı. 1974'te futbol dünyası Batı Almanya'da bir araya geldi ve Orta Afrika ülkesi kıtanın tek temsilcisiydi. Leoparlar, Mısır ve Fas'ın ardından Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü Afrika ülkesi oldu.

Leoparlar, 1974'te grup aşamasında İskoçya'ya 2-0, ardından da Yugoslavya'ya 9-0'lık ağır bir yenilgi alırken son şampiyon Brezilya'ya karşı 3-0'lık bir mağlubiyet aldı.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında tek bir gol bile atamamaları, Bakambu, Yoane Wissa ve diğerlerine, ülkenin ilk Dünya Kupası golcüsü olarak tarihe adlarını yazdırma şansı verecek.

Dünya kupalarında 3 maç yapan Kongo, bunların hiçbirinden puan çıkaramazken 3'ünü de kaybetti. Leoparlar, Dünya Kupası tarihi boyunca gol atamazken kalesinde 14 gol gördü.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

1974: Grup aşaması

Kadrosu

Takımın Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defans: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Orta saha: Theo Bongonda (Spartak Moskova), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock)

Forvet: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)

Maç takvimi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba:

Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

24 Haziran Çarşamba:

Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

28 Haziran Pazar:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30