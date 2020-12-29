Euro
9.04
Dolar
7.37
BIST 100
1,447.12
Altın
1,878.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe ile Nesine.com, eşya piyangosu düzenliyor

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı resmi sponsoru Nesine.com ile eşya piyangosu gerçekleştiriyor.

Süha Gür   | 29.12.2020
Fenerbahçe ile Nesine.com, eşya piyangosu düzenliyor

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, düzenlenecek piyangoyla otomobil, cep telefonu, PlayStation, televizyon gibi birçok hediyeyi kazanma şansı ve futbolcularla çevrim içi görüşme fırsatı yakalayacak.

Organizasyonun Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtımında Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Nesine.com'un Türk sporuna en çok katkı yapan markaların başında geldiğini vurgulayan Kızılhan, "Türk sporunun en önemli markası olan Fenerbahçe'miz ile Türk sporuna çok ciddi katkıları olan bahis sektörünün lider markası Nesine, hem spora hem de markalara katma değer oluşturmak adına efektif bir iş birliği yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Spordan beslenen bir teknoloji platformu olarak, spordan kazandıklarını yine spor branşlarını desteklemek üzere yatırdıklarını dile getiren Halit Gülbakanoğlu ise şunları kaydetti:

"Nesine.com'da satılan Eşya Piyangosu biletleri cüzi bir miktar olarak 5 liradan ve sadece Nesine.com platformlarında satılmakta. Fenerbahçe Kulübüne gelir kazandırma modeli olarak, taraftarların birbirinden değerli ve anlamlı hediyeler kazanacağı Eşya Piyangosu satışlarına, Fenerbahçe Futbol A Takımı resmi sponsoru olarak aracılık ediyoruz. Kampanyadan elde edilecek net gelirin tamamı Fenerbahçe'ye ait olacak. Tüm Fenerbahçelileri hem kulübe destek olmak hem de bu anlamlı hediyeleri kazanmak için bilet almaya davet ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti

Benzer haberler

Fenerbahçe ile Nesine.com, eşya piyangosu düzenliyor

Fenerbahçe ile Nesine.com, eşya piyangosu düzenliyor

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması

Son iki yılın yüksek atlama Türkiye şampiyonu Muhammed Enes Fenerbahçe yolcusu

Son iki yılın yüksek atlama Türkiye şampiyonu Muhammed Enes Fenerbahçe yolcusu
Beşiktaş'ın zirve inadı

Beşiktaş'ın zirve inadı
Beşiktaş evinde rahat kazandı

Beşiktaş evinde rahat kazandı