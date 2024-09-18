Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.
Istanbul
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.
Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan BayarslanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.