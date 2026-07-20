Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon da son 16 turu için play-off oynadı.

Son dönemde "iyi"

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 29 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.

Kartal, son olarak çeyrek final oynatmıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti.

Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.

Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı.

UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.

İç sahada 149 maçta 76 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 149 maçta 76 galibiyet kaydetti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 149 maçta 76 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 216 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.

Son 2 maçını kaybetti

Fenerbahçe, Avrupa'da olumlu iç saha performansına karşın son 2 resmi maçında mağlubiyet yaşadı.

Geçtiğimiz sezon evinde İngiltere'nin Aston Villa ekibine 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, son iç saha maçında ise yine İngiltere'nin Nottingham Forest ekibine 3-0 kaybetti.

Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar şöyle: