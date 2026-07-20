Fenerbahçe, Avrupa'da 301. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300 maçta 118 galibiyet, 65 beraberlik, 117 yenilgi aldı.
Süha Gür
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 301. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 300 müsabakada 118 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 300 mücadelede rakip fileleri 409 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 43. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 43. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 42 karşılaşmada 15 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 42 müsabakada 62 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: