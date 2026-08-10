Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 3 ilde turizmin çeşitlendirilmesi, destinasyonların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 5 yılda 55 projeye 250 milyon lira destek sağlandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından yaklaşık 5 yılda turizmle ilgili 55 projeye destek Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 3 ilde turizmin çeşitlendirilmesi, destinasyonların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 5 yılda 55 projeye 250 milyon lira destek sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA tarafından Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta tarihi ve kültürel mirasın korunmasından kış turizmine, termal turizmden gastronomi ve doğa turizmine kadar birçok alanda önemli projeler desteklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren KUDAKA, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizme kazandırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi.

KUDAKA'nın 2022'nin başından 2026 Haziran'ına kadar desteklediği projelerle tarihi ve kültürel mirasın korunması, turizm altyapısının güçlendirilmesi, kış, termal, gastronomi ve doğa turizminin geliştirilmesi ile yerel kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlandı.

Bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi sayesinde Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un ulusal ve uluslararası turizmde rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 yılda 55 projeye yaklaşık 250 milyon lira destek sağlanan yatırımlarla aynı zamanda istihdamın artırılmasına, yerel ekonominin canlanmasına ve bölgenin marka değerinin güçlendirilmesine katkı sunuldu.

"Bölgemizdeki potansiyelin harekete geçmesini sağlıyoruz"

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, kurum olarak bölgenin sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi ve ekonomik değer bağlamında hak ettiği yeri bulması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğu alanlara ve desteğe ihtiyaç duyulan sektörlere yoğunlaştıklarını belirten Güven, "Bir taraftan tanıtım ve araştırma faaliyetleri yürütürken diğer taraftan da proje destekleme faaliyetleri yürüterek bölgemizdeki potansiyelin harekete geçmesini sağlıyoruz. Bölgemiz turizm anlamında son derece büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

Güven, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta önemli ürünler olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Erzurum'da örneğin Narman Peri Bacaları diye bir bölgemiz var. Turizmden hak ettiği değeri alamıyor. Biz burada çeşitli hareketlilikler sağlansın, daha fazla turist çekelim diye çalışmalar yürütüyoruz. Bayburt'ta hem dünya çapında hem Avrupa çapında ödüller almış iki müzemiz var. Bunların daha fazla turist çekmesi, bilinir olması ve katma değer oluşturulması için çalışmalar yürüttük, destekler verdik ve projeler hayata geçirdik. Erzincan ve Erzurum'daki kayak merkezlerimizde çeşitli projeleri destekledik. Kayak merkezlerinde gerek altyapısal bağlamda gerekse de tanıtım bağlamında çeşitli projeler yürüttük."

"Destek programları uygulayacağız"

KUDAKA olarak verdikleri desteklere değinen Güven, "Son 5 yıla baktığımızda turizm sektöründe 55 projeye yaklaşık 250 milyon Türk lirası destek verdik. Bizim bu projelerden elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda bir taraftan istihdama katkı sağlarken bir taraftan hem kayak merkezlerimizde hem de şehir merkezlerimizde ciddi anlamda turizm hareketliliği sağlandı. Özellikle yabancı turist katkısının ve sayısının artırılması için çalışmalara devam ediyoruz. Destek programları uygulayacağız. Turizm değerlerimizin ekonomiye dönüşmesi, kırsal turizm bağlamında gelişme kaydedebilmemiz için bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güven, destekledikleri projelere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ciddi anlamda altyapı sorunları vardı. Konaklama imkanı yetersizliği, günübirlik tesis bağlamında yetersizlikler vardı. Biz, Erzincan İl Özel İdaresiyle çeşitli projeler yürüterek Erzincan'da konaklama imkanlarını artırdık, altyapısal sorunlar bağlamında çeşitli projeler uyguladık ve Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni gerçekten tam bir kayak merkezi haline dönüştürdük. Erzurum'da Taşambalar olarak bilinen önemli bir yapının turizme kazandırılması, yöresel ürünlerin satış noktası olması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile çok önemli bir proje yürütüyoruz. Biz bu projeleri uygulayarak bir taraftan bölgemizdeki turizmin çekiciliğini artırırken diğer taraftan da turizm sektöründeki girişimcilerin sayısını ve niteliğini artırmayı hedefliyoruz."