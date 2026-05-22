Eyüpspor, son bölümdeki performansıyla Süper Lig'e tutundu

Eflatun-sarılı ekip, 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 33 puan toplayarak ligi 15. sırada tamamladı.

Ligde 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 11 puanı hanesine yazdırarak lige tutundu.

Rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 48 gole engel olamadı.

17 hafta küme düşme hattında kaldı

Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan ikas Eyüpspor, sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi.

Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi, 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı.

Atila Gerin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor, özellikle son haftalardaki çıkışıyla lige tutunmayı başardı.

En istikrarlısı Umut Bozok

İstanbul temsilcisinde bu sezon 40 futbolcu forma giydi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda eflatun-sarılı formayı 20 yerli ve 20 de yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 32 maçta 2 bin 101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok, takımın en istikrarlısı oldu.

Bu oyuncuyu 23 maçta 1828 dakika süre alan Umut Meraş, 1710 dakika görev yapan Marcos Felipe ve 1624 dakika sahada kalan Robin Yalçın izledi.

En skorer Metehan Altunbaş

Süper Lig'de bu sezon 33 kez rakip fileleri havalandıran Eyüpspor'da en skorer isim, Metehan Altunbaş oldu.

Metehan, forma giydiği 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Genç futbolcuyu 6 golle Umut Bozok ve 4 golle Emre Akbaba takip etti.

En "hırçın" Bedirhan Özyurt

Eyüpspor'da 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt, takımın en "hırçını" olarak dikkati çekti.

Ligde bu sezon eflatun-sarılı futbolculara toplamda 4 kırmızı ve 76 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta 2 kırmızı kart gören Bedirhan'ı birer kırmızı kartla Denis Radu ve Anıl Yaşar takip etti.

En fazla sarı kart gören futbolcu ise Taşkın İlter (6) oldu.

Futbolcuların performansı

ikas Eyüpspor'da bu sezon forma giyen futbolcuların performansı şöyle: