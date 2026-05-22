Türk Telekomlu basketbolculara göre Anadolu Efes serisinde "fizik" ön planda olacak

Mavi-beyazlı oyuncular, AA muhabirine, Anadolu Efes eşleşmesini, kısa seri formatını, takımın oyun kimliğini ve Ankara'daki taraftar desteğini değerlendirdi.

Anadolu Efes'in son dönemde daha iyi oynadığını belirten Karadağlı pivot Marko Simonovic, "Gerçekten zor bir seri olacak çünkü Anadolu Efes'in son zamanlarda eskisinden daha iyi oynadığını biliyoruz. Nasıl oynadıklarını biliyoruz, onlarla zaten iki kez karşılaştık, bir kez evimizde yendik. Bence odaklanır ve maça doğru şekilde hazırlanırsak gidip kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kısa serilerde deplasmanda galibiyet almanın önemli olduğunu vurgulayan Karadağlı basketbolcu, "Bu kısa serilerde iki galibiyet yetiyor. Bu yüzden deplasmanda, onların sahasında en az bir galibiyet almamız gerekiyor. Kolay olmayacak ama nasıl oynadıklarını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Efes'in fiziksel gücüne dikkati çeken Simonovic, "Onlar bir Avrupa Ligi takımı ve ne tür oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Kolay olmayacak ama sezon boyunca yaptığımız gibi bir adım daha ileri gidebileceğimizi göstermek için bizim adımıza gerçekten iyi bir fırsat. İyi ve fizikli oyuncuları var. Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom'un bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda önemli maçlar oynadığını hatırlatan Simonovic, "Özellikle Avrupa Kupası'nda oynadığımız maçlarda gerçekten formdaydık ama sonunda istediğimiz gibi başarılı olamadık. Spor bu, basketbol böyle bir şey. Bence her birimiz bu maçlardan bir şeyler öğrendik. Şu an o bitti, önümüzde Basketbol Süper Ligi'nde bir adım daha var. Bu başka bir hikaye." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'daki taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Simonovic, "Taraftarlarımıza her zamanki gibi gelip bizi desteklemelerini söylemek istiyorum. Salon dolduğunda Ankara'daki atmosferin nasıl olduğunu gördük. Takımdaki herkes bunu seviyor. Taraftarlarımızı seviyoruz ve her zaman gelip bizi desteklemelerini bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

"Çok akıllı ve çok fiziksel oynamamız lazım"

Mavi-beyazlı oyuncu Berkan Durmaz, Anadolu Efes eşleşmesinin her zaman çekişmeli ve fiziksel mücadelesi yüksek geçtiğini söyledi.

Lacivert-beyazlı takımın tecrübesine dikkati çeken Berkan, "Anadolu Efes eşleşmesi her zaman en çekişmeli, en fiziksel mücadelesi yoğun olan eşleşmelerden biridir. Bir Avrupa Ligi takımına karşı oynayacağız. Ev sahibi avantajımızı da kaybetmiş durumdayız. Bu yüzden çok akıllı ve çok fiziksel oynamamız lazım. Bu turu atlamak için deplasmanda da evde de kazanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sahaya yüksek mücadele gücüyle çıkmaları gerektiğini aktaran milli basketbolcu, "Sahada 40 dakika boyunca, hatta iki maçı topladığımızda 80 dakika boyunca akıllı, fiziksel mücadeleden kaçmayan, yerdeki toplara atlayan Türk Telekom olarak sahaya yansımaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un takım kimliğinin savunma üzerinden şekillendiğini vurgulayan Berkan, "Biz takım kimliği olarak savunma üstünden aldığımız savunma ribauntları ve karşı sahaya tempolu geçişimizle kendimizi daha ritimli buluyoruz. O yüzden bizim için savunma bir tık daha önde. Çünkü savunmada kazandığımız ivmeyi hücuma iyi yansıttığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kısa seri tecrübesi konusunda BKT Avrupa Kupası'ndaki JL Bourg maçını hatırlatan Berkan, "JL Bourg maçında büyük bir galibiyet almıştık ama daha sonrasında işler istediğimiz gibi gitmedi. Bence bu seri için bize iyi bir ders oldu. Özellikle kırılma anlarında biraz daha akıllı oynayarak Anadolu Efes'e o ivmeyi vermeden maçı tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Play-off'ta maç maç gitmek istediklerini dile getiren Berkan, takımın hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Final oynamak için zaten her takımı yenmeniz gerekiyor. A takımı, B takımı fark etmeden sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele edip, akıllı oynayıp, oyunu da kontrol edip turları atlamak istiyoruz. Ama her şeyden önce maç maç gitmek istiyoruz. Kritik bir deplasman maçımız var. Hocamız ve teknik ekibimiz taktiksel olarak bizi iyi hazırlıyor. Biz de işin fiziksel kısmını, mücadele kısmını sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız."

Taraftarlardan Ankara'daki maçta salonu doldurmalarını isteyen Berkan, "Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Artık yolun son düzlüğüne girdik, play-off bizim için çok önemli. Daha da kalabalık, sahanın her tarafının dolduğu, merdiven boşluğunun bile kalmadığı bir kalabalık istiyoruz. Onların gücü bize güç katıyor. Onların desteği, enerjisi bizim bir adım daha fazla atmamızı sağlıyor. Bizi desteklemeye devam etsinler." diyerek sözlerini tamamladı.