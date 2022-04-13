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Spor

Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon Arkas Spor

Halife Yalçınkaya, Erkan Tiryaki   | 13.04.2022
Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon Arkas Spor

Sivas

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-18

Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43,17)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaray HDI Sigorta takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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