Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon Arkas Spor
Sivas
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Salon: 4 Eylül Taha Akgül
Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente
Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-18
Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43,17)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaray HDI Sigorta takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.