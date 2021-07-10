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Spor

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın üçüncü günündeki Grand Prix Erciyes Mimar Sinan Kadınlar Etabı tamamlandı.

Ergün Haktanıyan   | 10.07.2021
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ. iş birliğinde düzenlenen yarışların üçüncü gününde sporcular, Cumhuriyet Meydanı'nda start aldı.

Sivas Yolu, Bünyan ve Sultanhanı Kavşağı'nı geçip, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi önünde sona eren parkurda kadınlar, 107 kilometre pedal çevirdi.

Yarışlarda Rusya'dan Tamara Dronova birinci, aynı ülkeden Tatiana Antoshina ikinci, Ukrayna'dan Tetiana Yashchenko üçüncü oldu.

Türkiye'den de bisikletçilerin yer aldığı yarışlara, ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

25 Temmuz'da sona erecek yarışlar, yarın Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek.

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