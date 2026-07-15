TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır

Gazi Nogay
15 Temmuz 2026•Güncelleme: 15 Temmuz 2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hedefimiz, Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve TBMM'de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir." ifadelerini kullandı.
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