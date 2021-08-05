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Spor, Tokyo 2020

Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi.

Erkan Tiryaki   | 05.08.2021
Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Tokyo

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu.

İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde kaybederse olimpiyatı bronz madalyayla tamamlayacak.

Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Yarı final müsabakası bugün TSİ 14.15'te başlayacak.

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