Trabzonsporlu atletlerin gözü 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda

Fotoğraf: AA/Sidar Can Eren

TUNCELİ - Sidar Can Eren

Trabzonspor Atletizm Takımı sporcuları Hasan Turğut (26) ve Bahaddin Üney (22), 11 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu'na Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hazırlanıyor.

Hasan Turğut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Bölümünden mezun olduğunu söyledi.

2006 yılında spora başladığını belirten Turğut, 12 yıldır faal olarak atletizm yaptığını ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçladığını aktardı.

Trabzonspor Atletizm Takımı bünyesinde yaklaşık 3 yıldır yarışmalara katıldığını ifade eden Turğut, bu süreçte kendisine destek veren kulüp yöneticilerine, antrenörü Zekeriya Üçüncü'ye ve Tunceli'de yaklaşık 60 gün kendilerini misafir ederek, maddi manevi destek sunan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

"Pek çok spor branşı için çok iyi bir kamp merkezi olabilir"

Bir sporcu olarak Ovacık'ın doğasına hayran kaldığını dile getiren Turğut, Ovacık ilçesinin yüksek rakımı nedeniyle pek çok spor branşı için çok iyi bir kamp merkezi olabileceğini vurguladı.

İlçede yaklaşık 2 haftadır kamp yaptıklarını ve antrenmanlarını doğayla iç içe bir ortamda sürdürdüklerini anlatan Turğut, şunları kaydetti:

"Havası çok temiz. Fabrika olmadığından dolayı havasının çok güzel. İstanbul maratonu için haftalık olarak 200 kilometreyi bulan bir periyodu izliyoruz. Antrenmanlarımızı genelde Munzur Gözelerine doğru yapıyoruz. Rakım git gide yükseliyor. Munzur Gözelerine yaklaştıkça artan rakımın da bize faydası oluyor. En büyük hedefim olimpiyatta maraton dalında ilk 10 sporcu arasına girebilmek."

"Sporun çok güzel birleştirici gücü var"

Atlet Bahaddin Üney de 40. Vodafone İstanbul Maratonu'na daha iyi hazırlanmak için Ovacık'a geldiğini belirtti.

Ovacık'ın doğasının çok güzel olduğunu aktaran Üney, "Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burayı seçtik. Buradaki antrenman partnerim Hasan ağabeyim Tuncelili ve ben Kırıkkaleliyim. Spor için, başarı için bir araya geldik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için bir araya geldik. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Beraber çalışıyoruz. Sporun çok güzel birleştirici gücü var. Bu herkes için böyle devam eder." şeklinde konuştu.