Libya'da silahlı grupların çatışması nedeniyle Zaviye Petrol Rafinerisinde çalışmalar durduruldu Libya’nın başkenti Trablus’a 40 kilometre uzaklıktaki Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışması nedeniyle ihtiyati olarak rafineride çalışmalar durduruldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışmaları sırasında rafineriye çok sayıda ağır silah mermisinin isabet ettiği belirtildi.

Tüm personelin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, rafineride yalnız yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerinin kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Zaviye Petrol Limanındaki tüm tankerlerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi Sözcüsü Usame Ali yerel basına yaptığı açıklamada, Zaviye kentindeki çatışma bölgesine sağlık ekiplerinin giremediğini belirtti.

Ali, çatışma bölgesinde çok sayıda sivilin mahsur kaldığını kaydederek, silahlı gruplara çatışmaları durdurmaları çağrısında bulundu.

BM, çatışmayı kınadı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’un 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında süren çatışmayı kınadığını duyurdu.

UNSMIL’den yapılan açıklamada, Zaviye ve çevresinde silahlı grupların çatıştığı bölgede mahsur kalan siviller arasında ölü ve yaralılar olduğuna dair endişe verici raporlar geldiği belirtildi.

Çatışmaların kınandığı aktarılan açıklamada, “UNSMIL, yoğun nüfuslu mahallelerde ağır silah kullanımı ve rastgele ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu ve sivillerin hayatını ciddi riske attığını vurgular.” ifadeleri kullanıldı.

Zaviye Petrol Rafinerisi çevresindeki sivil yerleşim alanlarının askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin endişe verici raporlar geldiği kaydedildi.

Silahlı gruplara çatışmaları derhal durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, yetkili makamlardan çatışmalarla ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma başlatması istendi.