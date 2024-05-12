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Spor

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık! Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

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