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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Mondihome Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas açıklamalarda bulundu. - VTR -
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Spor, Futbol

Trabzonspor İstanbulspor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 3-0 yendi.

Selçuk Kılıç  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Trabzonspor İstanbulspor'u 3-0 yendi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor ile Papara Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

6. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 1-0

7. dakikada yapılan santra vuruşunun ardından geri paslaşmalarla İstanbulspor ceza alanı kenarına kadar gelen topu Coly'nin ayağının kaymasıyla Visca kontrol ederek Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcu da ceza alanında yakın mesafede sert vuruşla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

26. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Loshaj'ın sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Aut kararının ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın söylemi üzerine hakem Emre Kargın kararı değiştirerek korneri işaret etti.

37. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mendy'in sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak topu kornere çeldi.

42. dakikada hızla ceza alanı önüne topu taşıyan Pepe'nin sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Meunier'in sert şutunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 3-0

81. dakikada Meunier'in hatalı pasında Vorobjovas, kaptığı topu Emrehan Gedikli'ye aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Loshaj'ın pasında ceza alanına hareketlenen Emrehan Gedikli'nin yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

Trabzonspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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