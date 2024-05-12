Kasımpaşa Bitexen Antalyaspor'u 3-1 yendi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
10. dakikada Larsson'un pasıyla soldan hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.
16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
54. dakikada Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta Kaluzinski topa bekletmeden vururken, son anda Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltı atışını kullanran Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.
90+1. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Emre Uzun'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gerxhaliu meşin yuvarlağa ön direkte dokunarak golü attı: 3-1.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
"Her ne kadar düşünülmese de hala hedeflerimiz var"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, Kasımpaşa'nın Avrupa hedefinin devam ettiğini kaydederek, "Maçın başlamasıyla birlikte daha çok galibiyete ihtiyacı olan takım bizdik. Her ne kadar düşünülmese de hala hedeflerimiz var. Bunu da maçtan sonra daha net gördük. Son 2 maçımızı kazanırsak bizimle bu yarışın içinde olan Alanyaspor, Rizespor ve Beşiktaş'ın ikili averajla üstünde olacağız. Türkiye kupasını kimin kazanacağının da önemi var ama iki maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bu da bizi motive eden şeylerden biri." değerlendirmesinde bulundu.
Kasımpaşa adına Süper Lig'de en yüksek puan rekorunu kırmak istediklerini vurgulayan Uğurlu, "Daha çok isteyen, agresif ve mental olarak daha hazır olan bir Kasımpaşa vardı. Erken gollerle rahatladık. İkinci yarıda kontrollü oynamaya çalıştık. Penaltı ve kırmızı kart sonrası oyun tamamen koptu. Anlamlı, güzel ve keyifli bir galibiyet oldu bizim için. Kasımpaşa tarihinin en yüksek puanı 53'tü, o da 2 sene önce bizim dönemimizdeydi. Şu anda 52 puandayız ve bu rekoru yine biz kırmak istiyoruz. Çok genç bir teknik ekibe sahibiz. Onlar da çok emek veriyor, onlar da çok istekliler. Umarım ligin sonunda ligi istediğimiz yerde bitirip olumlu bir sezon geçirmiş oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"İkinci yarının başında oyunu dengeleyebilirdik, net pozisyonlar yakaladık"
Basın toplantısında konuşan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Son haftalarda kaybetmeye başladık. Son 3 maçı 10 kişi tamamladık. Bunlar olmaması gereken şeyler. Oyunun içinde olduğu için bir şey söyleyemiyoruz. Çok kötü bir oyun olmadı aslında, iyi başladık ama erken iki gol yedik. İkinci yarının başında oyunu dengeleyebilirdik, net pozisyonlar yakaladık. Böyle pozisyonları rakip değerlendirince kaybediyorsunuz ve 3-1 normal bir skor gibi duruyor." diye konuştu.
Son haftalarda sakatlık ve cezalardan dolayı çok oyuncu kaybettiklerini kaydeden Yalçın, "Bu da bizi sıkıntıya soktu ama son 2 haftaya daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.