Fenerbahçe, galibiyetle şampiyonluk umuduna tutundu

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor arasında oynanan karşılaşma Ülker Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Fotoğraf:Oğuz Yeter/AA
14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.
25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe, galibiyetle şampiyonluk umuduna tutundu
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala 6 puan farkla umutlarını sürdürdü.
Djiku göz doldurdu
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.
Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.
Djiku, bu pozisyonda maç boyunca müdahaleleri ve pas kalitesiyle beğeni topladı.
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Fransız futbolcu, Kayserispor karşısında takımının 2. golünü de kaydetmeyi başardı.
Batshuayi'nin 24. golü
Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 24. kez topu ağlarla buluşturdu.
Sezonun genelinde ligde yedek bekleyen tecrübeli golcü, kupa ve Avrupa'da ise daha çok şans bulan isim oldu.
Ligde yedek kalmasına karşın Kayserispor maçıyla 12. golünü kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, kupada ve Avrupa'da da 6'şar gol kaydetmişti.
Becao derbide yok
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Galatasaray derbisinde yer alamayacak.
Kayserispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Becao, maçın 45+3. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde oynama şansını kaçırdı.
Çağlar, ilk golünü kaydetti
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.
Kış transfer döneminde kadroya katılan ve ligde 7'si ilk 11'de toplam 10 maça çıkan Çağlar, müsabakanın 59. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı.
Çağlar, Avrupa ve kupada da 2'si ilk 11 olmak üzere toplamda 4 maçta şans bulmuştu.
Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.
Aynı saatte oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların 2-1 öne geçmesi üzerine şampiyonluk umutlarını büyük oranda yitiren sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Koç'u istifaya davet etti.
Müsabakanın 74. dakikasında önce "Yönetim istifa" şeklinde slogan atan taraftarlar, daha sonra "Ali Koç istifa" şeklinde tepki gösterdi.
Taraftarlar, mücadelenin kalan bölümünde de tepkilerini sürdürdü.
"Bu akşam maçı baştan sona üstün oynayarak güzel bir galibiyet elde ettik"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.
Maçta üstün tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Kartal, "Maça mecburi rotasyonla başlamak zorunda kaldık. Hafta içi sakat oyuncularımız vardı, onlar düzelmedi. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım iyi bir takımımız var. Bu akşam maçı baştan sona üstün oynayarak güzel bir galibiyet elde ettik. Daha da farklı kazanabilirdik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.
93 puana ulaştıkları halde lider durumda bulunmamalarının zor bir durum olduğunu dile getiren Kartal, şöyle devam etti:
"Hem taraftarlar hem camia hem de bizler açısında oldukça zor bir şey. Bugün itibarıyla 93 puanımız var ama rakibimiz bizden önde. Biz bugün kazanıp, önümüze bakarak devam etme hedefiyle maça çıktık. Üç maçın 3'ünüde kazanıp sonuçları bekleyecektik. Ona göre ne olacaksa olacak. Gelecek hafta sonu rakibimizle (Galatasaray) oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Kalan iki maçı da kazanıp sonuçları göreceğiz."
Kartal, taraftarların maç içerisindeki tepkisine ilişkin soruya, "Moral bozukluğundan tepki koymuşlardır. Olmaması gerekirdi, olmamasını isterdik ama oldu. Biz taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.
Bazı maçlarda hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Beraberliklerimiz oldu. Sivasspor ve Galatasaray karşısında çok da iyi oynamamıştık ama diğer berabere kaldığımız maçlarda hep üstün olan, golleri kaçıran taraf bizdik. Geçen haftaki Konyaspor maçında 8 tane yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Bazen futbolda olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Şu an geldiğimiz noktada puan olarak gerideyiz ama hafta sonu rakibimiz yenmek için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu aktaran Kartal, "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
"Rakibin çok kaliteli oyuncuları olması ve bizim de fazlaca bireysel hata yapmamız nedeniyle mağlup olduk"
Basın toplantısında konuşan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu belirtti.
Kadıköy'e iyi bir mücadele sergilemek için geldiklerini vurgulayan Vukas, şunları kaydetti:
"Aslında buraya oyun oynamak için geldik. Kendi alanımızda beklemek, savunma yapmak istemedik. Rakibin çok kaliteli oyuncuları olması ve bizim de fazlaca bireysel hata yapmamız nedeniyle mağlup olduk. Önümüzde final gibi bir TÜMOSAN Konyaspor maçı var. Kaderimizi kendi elimizde tutuyoruz. Umut ediyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.