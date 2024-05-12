Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere sona erdi

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı Alanya Oba Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muçi, ceza sahası dışında Fer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun şutunda, barajı geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
29. dakikada Alanyaspor'un ortadan geliştirdiği atakta Eduardo, topu ceza sahası içinde Hwang ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi çapraz gören noktada çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Hwang gelişine vurdu ama meşin yuvarlak direğin yakınından dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta alanda kullanılan taç atışıyla topla buluşan Oğuz Aydın, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, kaleyi çapraz noktadan kaleye şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çıkardı.
61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Muleka, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
79. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahasına girdikten sonra altıpasa çıkardığı topla buluşan Ahmet Hassan, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
"Maçı kazanmak istedik ama ilk yarı biraz kötü oynadık"
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Halim Okta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini bildiklerini söyledi.
Cezalı, sakat ve uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularının olduğunu belirten Okta, "Eksikliklerimize rağmen iyi bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Maçı kazanmak istedik ama ilk yarı biraz kötü oynadık. Tempomuz düşüktü. Ama ikinci yarı oynanan oyundan memnunuz. Biraz dikkat dağınıklığı gol yememize sebep oldu. Yenilmediğimiz için memnunuz. Genç arkadaşlarımıza süre verdiğimiz, onları da görebildiğimiz için ayrıca memnunuz. Güzel bir maç oldu. Her iki takımda tebrik ediyorum." dedi.
Okta, bir gazetecinin maç içerisinde oyuncu değişikliğiyle ilgili sorusuna, oyuncu değişikliklerini genelde mecburiyetten yaptıklarını kaydederek, "Oyuncularımız yorgunluktan ya da tam iyileşmeden oynatmak zorunda kaldığımız için zorunlu değişiklikler oluyor. Bütün oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, gayret ediyorlar. Bazen kazanılıyor, bazen berabere bitiyor. Ama tabii ki kazanmak istiyorduk. Fakat böyle bitti." ifadelerini kullandı.
"Biz bugün iki puan kaybettik diyebilirim"
Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın hemen hemen tamamında üstün olan ve cesur oynayan bir Alanyaspor olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş'ın eksik oyuncularının fazla olduğunu anlatan Tekke, "Sonuçta Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahipler ki oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini, yetenekleriyle gösterdiler." dedi.
Tekke, son 10 dakikada Beşiktaş'ta gençlerin sahaya girmesinin Serdar Topraktepe ve Beşiktaş açısından sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Biz maçın özellikle oyunun son bölümünde çok acele ettik. Uzun ortaIarla oynamama konusunda ısrar ve uyarılarımız oldu. Fakat oyuncularımız çeşitli etkenlerle bunu gerçekleştiremedi. Ama oyunun üzerine daha fazla koyarak doğru baskıları yapmaya çalıştılar. Bu geldiğimizden bu yana devam eden bir oyun anlayışımız. Bunu bir oyuncu grubunun sürekli yapması, yapmasını beklemek de kolay bir şey değil. Şu ana kadar oyuncularım bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık."
Tekke, Alanyaspor'un bulunduğu konum itibarıyla hak ettiği yerde olduğunun altını çizerek, "Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. Son iki haftamız var, iki haftamız da yine oyunumuzun üzerine koyarak, oyunumuzu oynamaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Biz bugün iki puan kaybettik diyebilirim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.