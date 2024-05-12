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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşuyor.
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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