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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, dokuz yıldır turuncu-lacivertli formayı giyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi.

Hilmi Sever  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic ile sözleşme yeniledi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Dynavit, dünyanın en önemli voleybol yıldızları arasında yer alan ve dokuz sezondur turuncu beyazlı formayı giyen Tijana Boskovic'le devam ediyor. 2015 yılında kadroya dahil olan Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanlarından Boskovic, takımıyla ve bireysel birçok başarıya imza atmıştı. 2023 yılında Eczacıbaşı Dynavit formasıyla FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşayan ve kulübün bir sembolü hakine gelen kaptan Tijana Boskovic, turuncu beyazlı formanın başarıları için ter dökmeye devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Tijana Boskovic, yapılan anlaşmayla gelecek sezon da Eczacıbaşı Dynavit forması giyecek.

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