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Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının kamp çalışmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni açan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.

Emrah Oktay   | 03.07.2022
Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'mizin bakımda olduğu dönemde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni futbol A takımımıza açan ve takımımızın İstanbul etabı kamp dönemi çalışmalarına imkan sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz." denildi.

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