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Spor, Futbol

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.12.2019
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamaya göre, Monaco'ya 5-1 yenildikleri Ligue 1 maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf Yazıcı'nın test sonuçları belli oldu. Yusuf'un sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Yusuf'un sağlığına kavuşma süresine dair bilgi verilmedi ancak Fransız basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonu kapattığını, 12 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişip yetişemeyeceğinin ise belirsiz olduğunu öne sürdü.

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