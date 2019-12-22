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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hilmi Sever   | 22.12.2019
Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından, siyah-beyazlı oyuncuların, Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.

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