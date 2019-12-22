Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki

İstanbul
Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından, siyah-beyazlı oyuncuların, Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.
Penaltı beklenen üç anın yer aldığı görselin üzerinde ise, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" yazısı yer aldı.
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BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK! pic.twitter.com/tujt4A2brD— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2019