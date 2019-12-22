Yılın son derbisinin galibi Fenerbahçe

İstanbul
Süper Lig 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
2. dakikada sağdan Isla'nın ceza yayına pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sol ayağıyla uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho'dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho'nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kruse, topu ve kaleci Karius'u ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA
32. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
45+5. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Hutchinson'ın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fotoğraf: Metin Pala/AA
48. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında Elneny'nin kafa şutu sonrası top üstten dışarı gitti.
54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Jailson'un hatasıyla topla buluştu. Burak'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
58. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye yükseltti. Ceza sahası önüne kadar topla hareketlenen Deniz Türüç, pasını sağdan bindiren Isla'ya gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla'nın yerden ortasına ön direkte ayak koyan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
67. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Kruse'nin ara pasında altıpasta hareketlenen Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
73. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesinde, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş hüsrana uğradı
Süper Lig'de bu sezon 5. yenilgisini alan Beşiktaş, 27 puanda kaldı. Üst üste aldığı galibiyetlerle 14. haftada 27 puanla ikinci sırada bulunan ve lider Demir Grup Sivasspor ile puan farkını 3'e indiren siyah-beyazlı ekip, son 2 haftadaki yenilgilerle rakibinin 7 puan gerisine düştü.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu.
Ligin ilk 6 haftasındaki kötü sonuçların ardından üst üste 6 maçını kazanan Beşiktaş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra Fenerbahçe maçını da yenilgiyle tamamladı.
Hutchinson'ın ilk derbi golü
Beşiktaş'ı ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle umutlandıran Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla ilk derbi golüne imza attı.
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA
Siyah-beyazlı takıma 2013-2014 sezonunda transfer olan ve ligde toplam 15 gole ulaşan 36 yaşındaki futbolcu, daha önceki Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı başaramamıştı.
Deneyimli oyuncu, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Demir Grup Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, 28 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Fenerbahçe, Sivasspor'la olan puan farkını da 6'ya düşürdü.
Luiz Gustavo'nun ortasında Beşiktaşlı Pedro Rebocho topa koluyla müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda devam kararı verdi. Yaklaşık 1 dakika sonra oyun durunca Çakır, VAR'dan gelen tavsiyeyle pozisyonu izleme kararı aldı.
Pozisyonu saha kenarındaki monitörden inceleyen Çakır, penaltı kararı verdi ve Fenerbahçe Max Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'de Max Kruse, attığı golü geçen hafta geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'a armağan etti.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 44 bin 526 taraftar tribünden izledi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü
Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi kazanan Fenerbahçe, en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahadaki ciddi üstünlüğünü devam ettirdi.
Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önündeki 18 derbide de siyah-beyazlılara galibiyet şansı tanımadı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı.
Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de 20 yıldır kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, ardından rakibiyle Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.
Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.