Medipol Başakşehir'den Kayseri'de farklı galibiyet

Kayseri
Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı.
5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı'yı çalımlayan Elia'nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes'ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.
10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula'nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.
26. dakikada Emre Demir ceza sahasında rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı ortaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
38. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
50. dakikada Caiçara'nın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak barajdan döndü. Pozisyonu takip eden Caiçara'nın yerden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.
82. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ziya Alkurt'un şutunda kaleci Mert Günok topu güçlükle kurtardı.
90. dakikada Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.