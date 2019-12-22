Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Serie A'da Atalanta Milan'ı 5-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı 5-0 yendi.

Barış Seçkin   | 22.12.2019
Serie A'da Atalanta Milan'ı 5-0 yendi

Roma

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 10. dakikada Alejandro Dario Gomez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'le skoru 2-0'a getirirken, iki dakika sonra Josip Ilicic farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ilicic, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza atarken, 83. dakikada Milan ağlarını havalandıran Luis Muriel, maçın sonucunu 5-0 olarak belirledi.

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31'e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Serie A'da Atalanta Milan'ı 5-0 yendi

Serie A'da Atalanta Milan'ı 5-0 yendi

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 büyük lig damgası

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta tur atladı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta tur atladı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm