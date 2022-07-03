19. Akdeniz Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.
Ankara
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.
Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.