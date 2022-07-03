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Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 03.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı

Ankara

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Oğuzhan Tüzün, finalde 29 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.

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